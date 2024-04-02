Федотов Егор Антонович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Федотов Антон Степанович
Мать: Федотова Юстина Михеевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: София Егоровна
Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна
Рождение ребёнка
24.10.1871
Сын: Федотов Андрей Султан Егорович
Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гришина Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна
Смерть
Неизвестно