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Федотов Егор Антонович

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Федотов Антон Степанович

Мать: Федотова Юстина Михеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: София Егоровна

Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1871

Сын: Федотов Андрей Султан Егорович

Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гришина Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Федотова Васса Антоновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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