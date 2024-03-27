Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна
Место рожденияд.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения?.07.1901
Дата смерти06.12.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1901
Отец: Сафиулла
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Муслима
Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович
Рождение ребёнка
03.03.1926
Сын: Галимов Вагиз Габдельвалиевич
Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хусниева Мусавира
Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
12.05.1938
Дочь: Загретдинова Мусира Габделвалиевна
Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
13.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович
Смерть
06.12.1983