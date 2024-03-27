Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна

Место рождения

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

?.07.1901

Дата смерти

06.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1901

Отец: Сафиулла

Мать: не указана

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Муслима

Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

Рождение ребёнка
03.03.1926

Сын: Галимов Вагиз Габдельвалиевич

Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хусниева Мусавира

Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
12.05.1938

Дочь: Загретдинова Мусира Габделвалиевна

Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
13.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

Смерть
06.12.1983
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