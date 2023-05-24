Ильчук Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильчук Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильчук Петр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.04.1961

Дочь: Кубарева (Чудинова) Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Цеслявичуте Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Цеслявичуте Алла

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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