Ильчук Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильчук Петр Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудинов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1961
Дочь: Кубарева (Чудинова) Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Цеслявичуте Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Цеслявичуте Алла
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно