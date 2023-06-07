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Евдокия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Между 1748 и 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1713 г.р.
Около 1725 г.р.
Около 1728 г.р.
Около 1730 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Ефросинья Захарова

Отец ребёнка: Захар Назаров

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Агафья Захарова

Отец ребёнка: Захар Назаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Герасим Захаров

Отец ребёнка: Захар Назаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Сергей Захаров

Отец ребёнка: Захар Назаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
Между 1748 и 1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)
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