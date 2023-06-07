Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиМежду 1748 и 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Ефросинья Захарова
Отец ребёнка: Захар Назаров
Место жительства
1715
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Агафья Захарова
Отец ребёнка: Захар Назаров
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Герасим Захаров
Отец ребёнка: Захар Назаров
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Сергей Захаров
Отец ребёнка: Захар Назаров
Смерть
Между 1748 и 1762
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)