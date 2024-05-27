Мидаков Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2022
Дочь: Мидакова Марьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности