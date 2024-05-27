Мидаков Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мидаков Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2021

Сын: Мидаков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2022

Дочь: Мидакова Марьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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