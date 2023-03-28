Кокорева Татьяна Степановна
Место рождениядер. Сыскан, Дедовская волость (Федоровский район), Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1959
Сын: Ипполитов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Ипполитов Владимир Михайлович
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно