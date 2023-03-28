Кокорева Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорева Татьяна Степановна

Кокорева Татьяна Степановна

Место рождения

дер. Сыскан, Дедовская волость (Федоровский район), Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1959

Сын: Ипполитов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Ипполитов Владимир Михайлович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.