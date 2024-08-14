Емельянов Максим
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Тимофеев Емельян
Мать: Иванова Стефанида
Бракосочетание
17.02.1899 ст.
Жена: Никифорова Наталья
Рождение ребёнка
28.03.1900 ст.
Сын: Максимов Николай
Мать ребёнка: Никифорова Наталья
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.
Дочь: Максимова Анна
Мать ребёнка: Никифорова Наталья
Рождение ребёнка
21.02.1906 ст.
Дочь: Максимова Антонина
Мать ребёнка: Никифорова Наталья
Смерть
Неизвестно