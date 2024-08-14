Емельянов Максим 1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Максим

Место рождения

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Тимофеев Емельян

Мать: Иванова Стефанида

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
17.02.1899 ст.

Жена: Никифорова Наталья

Рождение ребёнка
28.03.1900 ст.

Сын: Максимов Николай

Мать ребёнка: Никифорова Наталья

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.

Дочь: Максимова Анна

Мать ребёнка: Никифорова Наталья

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1906 ст.

Дочь: Максимова Антонина

Мать ребёнка: Никифорова Наталья

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Смерть
Неизвестно

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