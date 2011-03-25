Белоусов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения10.06.1936
Дата смерти25.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936
Отец: Белоусов Степан Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1958
Дочь: Шашкова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Белоусова Галина Павловна
Усть-Тальма, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
25.03.2011
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область