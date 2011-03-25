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Белоусов Иван Степанович

Место рождения

Тальма, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

10.06.1936

Дата смерти

25.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936

Отец: Белоусов Степан Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Тальма, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.10.1958

Дочь: Шашкова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Белоусова Галина Павловна

Усть-Тальма, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
25.03.2011
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
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