Овчаренко Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчаренко Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Михаил Викторович
Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчаренко Татьяна
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
02.06.1984
Дочь: Фадеева Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна
Рождение ребёнка
06.09.1986
Сын: Овчаренко Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна
Рождение ребёнка
17.11.1994
Дочь: Овчаренко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна