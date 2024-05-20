Овчаренко Виктор Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчаренко Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Михаил Викторович

Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Татьяна

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
02.06.1984

Дочь: Фадеева Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна

Рождение ребёнка
06.09.1986

Сын: Овчаренко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна

Рождение ребёнка
17.11.1994

Дочь: Овчаренко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Овчаренко Татьяна

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