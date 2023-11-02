Луценко Прасковья
Место рожденияРоссийская Империя, Харьковская губерния
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросинья Григорьева
Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков
Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1827
Сын: Луценко Феодосий Григорьев
Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно