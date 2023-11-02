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Луценко Прасковья

Место рождения

Российская Империя, Харьковская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросинья Григорьева

Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков

Рождение ребёнка
1815

Сын: Луценко Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков

Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Луценко Феодосий Григорьев

Отец ребёнка: Луценко Григорий Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Григорий Марков

Смерть
Неизвестно
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