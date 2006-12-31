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Бобров Василий Гаврилович

Место рождения

Софьинка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.04.1935

Дата смерти

31.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1935

Отец: Бобров Гавриил Васильевич

Мать: Боброва Ирина Васильевна

Софьинка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1960

Дочь: Наталья Васильевна Черная

Мать ребёнка: Боброва Тамара Федоровна

Бракосочетание
08.05.1960

Жена: Боброва Тамара Федоровна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.07.1963

Сын: Бобров Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Боброва Тамара Федоровна

Смерть
31.12.2006
Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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