Бобров Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения17.04.1935
Дата смерти31.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1935
Рождение ребёнка
08.04.1960
Дочь: Наталья Васильевна Черная
Мать ребёнка: Боброва Тамара Федоровна
Бракосочетание
08.05.1960
Жена: Боброва Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
03.07.1963
Сын: Бобров Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Боброва Тамара Федоровна
Смерть
31.12.2006