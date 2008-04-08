Ахрюков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1951
Дата смерти08.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахрюкова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Ахрюкова (Горбунова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахрюков Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Ахрюкова (Горбунова) Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2008