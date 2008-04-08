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Ахрюков Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1951

Дата смерти

08.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахрюкова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Ахрюкова (Горбунова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахрюков Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Ахрюкова (Горбунова) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахрюкова (Горбунова) Надежда Ивановна

Смерть
08.04.2008

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