Черенцов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенцов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черенцова Надежда Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черенцова Надежда Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черенцова Надежда Николаевна

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