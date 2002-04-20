Горохов (Чубарова) Галина Дмитриевна
Место рожденияс. Покровское, Россия
Дата рождения14.10.1933
Дата смерти20.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1953
Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1954
Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович
Смерть
20.04.2002