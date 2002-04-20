Горохов (Чубарова) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов (Чубарова) Галина Дмитриевна

Место рождения

с. Покровское, Россия

Дата рождения

14.10.1933

Дата смерти

20.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1953

Сын: Горохов Олег Борисович

Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1954

Сын: Горохов Игорь Борисович

Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович

Смерть
20.04.2002

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