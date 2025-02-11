Яков Антипов 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Антипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер 1851, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Антип Антонов1826 г.р.
Мать
Пелагея Нилова1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Антип Антонов

Мать: Пелагея Нилова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1851
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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