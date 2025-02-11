Яков Антипов
мужской, родился 1850, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер 1851, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
ОтецАнтип Антонов1826 г.р.
МатьПелагея Нилова1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Антип Антонов
Мать: Пелагея Нилова
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1851
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область