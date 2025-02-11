Евдокия Ефимова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Ефим Антонов1809 г.р.
Мать
Прасковья Степановна1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ефим Антонов

Мать: Прасковья Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Смерть
Неизвестно

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