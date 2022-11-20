Кудрина Устинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
11.04.1941
Отец ребёнка: Попков Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно