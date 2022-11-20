Кудрина Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрина Устинья Николаевна

Кудрина Устинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Максим Андреевич

Рождение ребёнка
11.04.1941

Сын: Попков Борис Максимович

Отец ребёнка: Попков Максим Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.