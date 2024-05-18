Слепухин Стефан Максимович 02.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слепухин Стефан Максимович

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Место рождения

Донец, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

02.08.1906

Дата смерти

04.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1906

Отец: Слепухин Максим

Мать: не указана

Донец, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Курская обл., Скороднянский р-н, Донецкий с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепухина Акулина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепухин Виктор Стефанович

Мать ребёнка: Слепухина Акулина Стефановна

Рождение ребёнка
07.06.1933

Дочь: Стребкова (Слепухина) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Слепухина Акулина Стефановна

Сетное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1941

Сын: Слепухин Анатолий Стефанович

Мать ребёнка: Слепухина Акулина Стефановна

Смерть
04.02.1943
1.11.43 объявлен пропавшим без вести

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