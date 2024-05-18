Слепухин Стефан Максимович
Место рождения
Дата рождения02.08.1906
Дата смерти04.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1906
Отец: Слепухин Максим
Мать: не указана
Курская обл., Скороднянский р-н, Донецкий с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепухин Виктор Стефанович
Мать ребёнка: Слепухина Акулина Стефановна
Рождение ребёнка
07.06.1933
Дочь: Стребкова (Слепухина) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Слепухина Акулина Стефановна
Сетное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1941
Сын: Слепухин Анатолий Стефанович
Мать ребёнка: Слепухина Акулина Стефановна
Смерть
04.02.1943
1.11.43 объявлен пропавшим без вести