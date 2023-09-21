Михайлова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Александра Васильевна

Михайлова Александра Васильевна

Место рождения

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

10.04.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Место жительства
С 16.03.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Квартира 99 ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 136. Дело 1923 Домовая книга прописки граждан по адресу: пр. Международный, д. 7
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.