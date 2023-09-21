Михайлова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 16.03.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Квартира 99 ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 136. Дело 1923 Домовая книга прописки граждан по адресу: пр. Международный, д. 7
Смерть
Неизвестно