Никонова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Никонова) Настасья Ануфриевна

Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Никонов Федор Ануфриевич

Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Старшева (Никонова) Анисия (Ксения) Ануфриевна

Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Никонова) Анна Ануфриевна

Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никонов Тихон Ануфриевич

Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Никонов Федот Ануфриевич

Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Никонов Лазарь Ануфриевич

Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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