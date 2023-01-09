Никонова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Никонова) Настасья Ануфриевна
Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Старшева (Никонова) Анисия (Ксения) Ануфриевна
Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Никонова) Анна Ануфриевна
Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Никонов Лазарь Ануфриевич
Отец ребёнка: Никонов Ануфрий Прохорович
Смерть
Неизвестно