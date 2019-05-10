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Белякин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1935

Дата смерти

10.05.2019

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1935

Отец: Белякин Михаил Семенович

Мать: Белякина (Скрипникова) Надежда Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякина (Вачевских) Тамара Кирилловна

Рождение ребёнка
31.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякина (Вачевских) Тамара Кирилловна

Рождение ребёнка
26.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякина (Вачевских) Тамара Кирилловна

Смерть
10.05.2019

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