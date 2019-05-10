Белякин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1935
Дата смерти10.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белякина (Вачевских) Тамара Кирилловна
Рождение ребёнка
26.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белякина (Вачевских) Тамара Кирилловна
Смерть
10.05.2019