Ошурков Василий Андреевич Вычислено 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошурков Василий Андреевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Вычислено 1796, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умер До 1848, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Отец
Ошурков Андрей ПотаповичС 1746 по 1754 г.р.
Супруги
Ошуркова Дария НикитичнаОколо 1796 г.р.
Дети
Ошурков Марко Васильевич1820 г.р.
Ошурков Григорий ВасильевичС 1823 по 1824 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Ошурков Андрей Потапович

Мать: не указана

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Дария Никитична

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ошурков Марко Васильевич

Мать ребёнка: Ошуркова Дария Никитична

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
С 1823 по 1824

Сын: Ошурков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ошуркова Дария Никитична

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

в РС за 1834 Григорию Васильевичу Ошурковум11 лет

Рождение ребёнка
С 1827 по 1828

Дочь: Ошуркова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Мать ребёнка: Ошуркова Дария Никитична

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
До 1848
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

В ревизской сказке 1834 он в бегах с 1832, в исповедных росписях за 1848 год, его жена Дария Никитична уже вдова в 52 лет с 4 детьми, живут во дворе у двоюродного брата Ермолая ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.