Ошурков Василий Андреевич
мужской, родился Вычислено 1796, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умер До 1848, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ОтецОшурков Андрей ПотаповичС 1746 по 1754 г.р.
Супруги
Ошуркова Дария НикитичнаОколо 1796 г.р.
Дети
Ошурков Марко Васильевич1820 г.р.
Ошурков Григорий ВасильевичС 1823 по 1824 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Вычислено 1796
Отец: Ошурков Андрей Потапович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошуркова Дария Никитична
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Ошуркова Дария Никитична
Рождение ребёнка
С 1823 по 1824
Сын: Ошурков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ошуркова Дария Никитична
Рождение ребёнка
С 1827 по 1828
Дочь: Ошуркова Евдокия (Авдотья) Васильевна
Мать ребёнка: Ошуркова Дария Никитична
Смерть
До 1848