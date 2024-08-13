Власова (Власова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Власов Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Власов Матвей Евстафьевич
Отец ребёнка: Власов Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Власова (Власова) Анна Евстафьевна
Отец ребёнка: Власов Евстафий Иванович