Власова (Власова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795

Сын: Власов Нил Евстафьевич

Отец ребёнка: Власов Евстафий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Власов Матвей Евстафьевич

Отец ребёнка: Власов Евстафий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Власова (Власова) Анна Евстафьевна

Отец ребёнка: Власов Евстафий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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