Ходырева Евдокия Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Василиса Макаровна
Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Фекла Макаровна
Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Татьяна Макаровна
Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно