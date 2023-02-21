Ходырева Евдокия Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Евдокия Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Ходырев Павел Макарович

Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Василиса Макаровна

Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Фекла Макаровна

Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Татьяна Макаровна

Отец ребёнка: Ходырев Макар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Макар Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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