Кошев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2012
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Кошев Александр Петрович
Мать: Кошева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромцова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
14.01.1962
Дочь: Морева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
07.10.1966
Дочь: Кошева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.06.1980
Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна
Смерть
2012