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Кошев Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кошев Александр Петрович

Мать: Кошева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромцова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
14.01.1962

Дочь: Морева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
07.10.1966

Дочь: Кошева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
01.06.1980

Сын: Кошев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Кошева Нина Георгиевна

Смерть
2012

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