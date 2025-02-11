Екатерина Васильева
женский, родилась 1836
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Сергеев1833 г.р.
Дети
Матрёна Иванова1854 г.р.
Игнат Иванов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Игнат Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно