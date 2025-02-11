Екатерина Васильева 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1836

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Сергеев1833 г.р.
Дети
Матрёна Иванова1854 г.р.
Игнат Иванов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Игнат Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

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