Баранова Алевтина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1941
Дата смерти30.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1964 и 1965
Сын: Баранов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.2012
пос. Красный октябрь, Гусь-Хрустальный район, Гусь-Хрустальный район