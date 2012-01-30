Баранова Алевтина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Алевтина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1941

Дата смерти

30.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Между 1964 и 1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1964 и 1965

Сын: Баранов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.2012
пос. Красный октябрь, Гусь-Хрустальный район, Гусь-Хрустальный район
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