Юртаев Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юртаев Иван
Мать: Юртаева Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юртаева (Кузнецова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юртаева (Кузнецова) Анна
Рождение ребёнка
10.04.1929
Дочь: Корчагина (Юртаева) Вера Ильинична
Мать ребёнка: Юртаева (Кузнецова) Анна
Смерть
Неизвестно