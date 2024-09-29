Юртаев Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаев Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юртаев Иван

Мать: Юртаева Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева (Кузнецова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева (Кузнецова) Анна

Рождение ребёнка
10.04.1929

Дочь: Корчагина (Юртаева) Вера Ильинична

Мать ребёнка: Юртаева (Кузнецова) Анна

Смерть
Неизвестно

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