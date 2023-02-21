Осипова Акилина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Акилина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1869

Сын: Осипов Лев (Леонтей) Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Феона Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Харитина Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Алексей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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