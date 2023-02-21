Осипова Акилина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1869
Сын: Осипов Лев (Леонтей) Алексеевич
Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Феона Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Харитина Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Гаврилович
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно