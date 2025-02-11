Февронья Петрова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Февронья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Прасковья Васильева1829 г.р.
Отец
Пётр Сергеев1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Пётр Сергеев

Мать: Прасковья Васильева

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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