Февронья Петрова
женский, родилась 1857, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьПрасковья Васильева1829 г.р.
ОтецПётр Сергеев1829 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Пётр Сергеев
Мать: Прасковья Васильева
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно