Барудкина Ольга Петровна 27.07.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБарудкина Ольга Петровна

Барудкина Ольга Петровна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.07.1961

Дата смерти

28.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1998

Дочь: Варганова (Барудкина) Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
28.12.2008
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.