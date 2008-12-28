Барудкина Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения27.07.1961
Дата смерти28.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1998
Дочь: Варганова (Барудкина) Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.12.2008