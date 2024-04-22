Панин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
04.02.1898
Запись в МК Введ.церк. №9. Свидетели по невесте (ветвь Тимаков в Софиевке): Павел Иванович Студеникин (родной дядя Анны) и Прохор Иванович Студеникин(родной дядя Анны- мой прадед!!!!!). Жениху и неве... Показать все
Смерть
Неизвестно