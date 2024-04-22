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Панин Иван Николаевич

Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Студеникина Анна Косьминична

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Запись в МК Введ.церк. №9. Свидетели по невесте (ветвь Тимаков в Софиевке): Павел Иванович Студеникин (родной дядя Анны) и Прохор Иванович Студеникин(родной дядя Анны- мой прадед!!!!!). Жениху и неве... Показать все
Смерть
Неизвестно
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