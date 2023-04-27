Ильин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Серафима Федоровна

Смерть
Неизвестно

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