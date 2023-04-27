Ильин Афанасий
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: Шатова Серафима Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно