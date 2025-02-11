Клюкина Пульхерия Васильевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Клюкина Пульхерия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

Дети
Клюкин Евфимий Иванович10.10.1850 г.р.
(Клюкина) Досина ИвановнаОколо 1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1850

Сын: Клюкин Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Клюкина) Досина Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Клюкина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Клюкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
10.10.1858

Дочь: (Клюкина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
28.04.1860

Дочь: Орлова (Клюкина) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
14.08.1862

Сын: Клюкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
01.06.1865

Сын: Клюкин Иустин Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

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