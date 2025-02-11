Клюкина Пульхерия Васильевна
женский, родилась 1827
Дети
Клюкин Евфимий Иванович10.10.1850 г.р.
(Клюкина) Досина ИвановнаОколо 1855 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1850
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Клюкина) Досина Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Клюкина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
10.10.1858
Дочь: (Клюкина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.04.1860
Дочь: Орлова (Клюкина) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
14.08.1862
Сын: Клюкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.06.1865
Отец ребёнка: Клюкин Иван Матвеевич