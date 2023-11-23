Ширяева Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Старо- Андреевского Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ширяев (Ширяева) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1827
Дочь: (Ширяева) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: не указана