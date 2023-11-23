Ширяева Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Старо- Андреевского Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ширяев (Ширяева) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1827

Дочь: (Ширяева) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: не указана

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