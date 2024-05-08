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Гороховский Павел Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

28.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Раиса Митрофановна

Мать ребёнка: Гороховская Анастасия Елизаровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гороховский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Гороховская Анастасия Елизаровна

Смерть
28.06.1944

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