Гороховский Павел Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти28.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Раиса Митрофановна
Мать ребёнка: Гороховская Анастасия Елизаровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гороховский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Гороховская Анастасия Елизаровна
Смерть
28.06.1944