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Вороненков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1899 ст.

Жена: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова

Свердлово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Невеста указана как Новинской волости, деревни Поганцева солдатская дочь. Поручители по жениху: деревни Тереховы крест. Петр Егоров Соколов и дер. Вахонина крест. Димитрий Мефодиев Николавцев. по нев... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.

Дочь: Вороненкова Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова

Терехово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Источник информации: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2459, стр. 8
Рождение ребёнка
07.10.1901

Сын: Вороненков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова

Терехово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Источник информации ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2473, стр. 238
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.

Сын: Вороненков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова

Терехово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Источник информации: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3340, стр. 259
Смерть
Неизвестно

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