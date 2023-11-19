Вороненков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1899 ст.
Свердлово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Невеста указана как Новинской волости, деревни Поганцева солдатская дочь. Поручители по жениху: деревни Тереховы крест. Петр Егоров Соколов и дер. Вахонина крест. Димитрий Мефодиев Николавцев. по нев... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.
Дочь: Вороненкова Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова
Источник информации: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2459, стр. 8
Рождение ребёнка
07.10.1901
Сын: Вороненков Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова
Источник информации ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2473, стр. 238
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.
Сын: Вороненков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Вороненкова (Гусева) Мария Ефимова
Источник информации: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3340, стр. 259
Смерть
Неизвестно