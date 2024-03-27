(Башарова) Тавхидя Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Башарова) Тавхидя Абдрахмановна

(Башарова) Тавхидя Абдрахмановна

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Башаров Абдрахман Башарович

Мать: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Марат

Рождение ребёнка
17.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Марат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close