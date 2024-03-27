(Башарова) Тавхидя Абдрахмановна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Башаров Абдрахман Башарович
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Марат
Рождение ребёнка
17.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Марат
Смерть
2011