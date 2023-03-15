Довгун Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.2005
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Довгун Александр Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Довгун Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область