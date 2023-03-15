Довгун Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгун Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2005

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Довгун Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Довгун Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгун Александр Константинович

Место жительства
Неизвестно
Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область
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