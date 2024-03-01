Орлова Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Татьяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

10.05.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Орлов Агафон Емельянов

Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Орлов Ермолай Емельянов

Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Орлова Анна Емельянова

Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Орлова Мария Емельянова

Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Орлов Иван Емельянов

Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев

Смерть
10.05.1863
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