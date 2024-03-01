Орлова Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти10.05.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Орлова Анна Емельянова
Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Орлова Мария Емельянова
Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Орлов Иван Емельянов
Отец ребёнка: Орлов Емельян Прокофьев
Смерть
10.05.1863