Корчагин Афиноген Андреев
мужской, родился 1850, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Петрова1815 г.р.
ОтецКорчагин Андрей Осипов1811 г.р.
Супруги
(Пачалксина) Ефросинья Алексеева1853 г.р.
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Рождение
1850
Отец: Корчагин Андрей Осипов
Мать: Анна Петрова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно