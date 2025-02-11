Корчагин Афиноген Андреев 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагин Афиноген Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Петрова1815 г.р.
Отец
Корчагин Андрей Осипов1811 г.р.
Супруги
(Пачалксина) Ефросинья Алексеева1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Корчагин Андрей Осипов

Мать: Анна Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Бракосочетание
26.10.1873

Жена: (Пачалксина) Ефросинья Алексеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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