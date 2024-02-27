Систук (Михальчук) Анастасия Космова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Систук Степан Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1938
Сын: Систук Феодосий Степанович
Отец ребёнка: Систук Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Систук Ольга Степановна
Отец ребёнка: Систук Степан Иванович
Смерть
1963