Систук (Михальчук) Анастасия Космова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Систук (Михальчук) Анастасия Космова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Михальчук Косма Андреев

Мать: Михальчук Акелина Даниилова

Рождение ребёнка
1930

Сын: Систук Иван Степанович

Отец ребёнка: Систук Степан Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1938

Сын: Систук Феодосий Степанович

Отец ребёнка: Систук Степан Иванович

Речица, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Систук Ольга Степановна

Отец ребёнка: Систук Степан Иванович

Смерть
1963
Речица, Рівненська область
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