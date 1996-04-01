Галинов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галинов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1960

Дата смерти

01.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.1996

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