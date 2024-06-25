Кваша Любава Иудовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кваша Любава Иудовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кваша Иуда

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Падышева Ефрасинья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падышев Константин Петрович

Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падышев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одегова (Падышева) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падышев Никита Петрович

Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падышев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович

Смерть
Неизвестно

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