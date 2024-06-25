Кваша Любава Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кваша Иуда
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Падышева Ефрасинья Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Падышев Константин Петрович
Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одегова (Падышева) Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Падышев Пётр Антонович
Смерть
Неизвестно