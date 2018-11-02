Платонов Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Марк

Место рождения

Куйбышев

Дата рождения

05.08.1929

Дата смерти

02.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929

Отец: Платонов Алексей

Мать: Платонова Елизавета

Куйбышев
Рождение ребёнка
08.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платонова Эвелина

СССР, г. Куйбышев
Рождение ребёнка
08.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платонова Эвелина

г.Самара
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Эвелина

Смерть
02.11.2018
г. Самара
Похороны
Неизвестно
Рубёжное кладбище, Самара
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