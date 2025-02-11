Князькина Ховрон (Д) Ия Федоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Князькин Яков Петрович1903 г.р.
Дети
Князькин Николай Яковлевич11.09.1931 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1931
Сын: Князькин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Князькин Яков Петрович
Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно