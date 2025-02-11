Князькина Ховрон (Д) Ия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Князькина Ховрон (Д) Ия Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Князькин Яков Петрович1903 г.р.
Дети
Князькин Николай Яковлевич11.09.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князькин Яков Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1931

Сын: Князькин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Князькин Яков Петрович

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.