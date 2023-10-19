Бухарина (Пущина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Пущина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бухарин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дарья Яковлвна
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Гайос Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович