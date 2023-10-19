Бухарина (Пущина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарина (Пущина) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пущин Петр Иванович

Мать: Пущина Евфимия Матвеевна (Михайловна?)

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бухарин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Пущина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Бухарин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дарья Яковлвна

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Гайос Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Бухарин Яков Иванович

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