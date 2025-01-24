Переход Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1990
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности