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Кожин Валерий Владимирович

Место рождения

Салават, Башкорстостан, Россия

Дата рождения

28.07.1959

Дата смерти

30.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1959

Отец: Кожин Владимир

Мать: Кожин Мария

Салават, Башкорстостан, Россия
Образование
06.01.1981
Новороссийск, Краснодарский край, Россия
МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (бывш. НВИМУ, НГМА)
Рождение ребёнка
13.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, Башкорстостан, Россия
Образование
06.01.1999
Москва, город федерального значения Москва
МГОУ им. В.С. Черномырдина, Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина (бывш. ВЗПИ)
Смерть
30.12.2018
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