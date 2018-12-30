Кожин Валерий Владимирович
Место рожденияСалават, Башкорстостан, Россия
Дата рождения28.07.1959
Дата смерти30.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1959
Отец: Кожин Владимир
Мать: Кожин Мария
Салават, Башкорстостан, Россия
Образование
06.01.1981
Новороссийск, Краснодарский край, Россия
МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (бывш. НВИМУ, НГМА)
Рождение ребёнка
13.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Салават, Башкорстостан, Россия
Образование
06.01.1999
Москва, город федерального значения Москва
МГОУ им. В.С. Черномырдина, Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина (бывш. ВЗПИ)
Смерть
30.12.2018