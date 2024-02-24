Рынцына Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Рынцын Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Рынцын Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Рынцына Феоктиста Леонтьевна
Отец ребёнка: Рынцын Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Рынцына Юстина (Устина) Леонтьевна
Отец ребёнка: Рынцын Леонтий Михайлович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно