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Рынцына Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынцын Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Рынцын Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Рынцын Леонтий Михайлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Рынцына Феоктиста Леонтьевна

Отец ребёнка: Рынцын Леонтий Михайлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рынцына Юстина (Устина) Леонтьевна

Отец ребёнка: Рынцын Леонтий Михайлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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